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【東亞賣產】彭博：友邦收購東亞人壽交易接近完成　最快周三公布交易

股市 22:58 2021/03/23

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彭博：友邦收購東亞人壽交易接近完成　最快周三公布交易

東亞銀行 （00023） 去年9月完成策略檢討後，決定出售東亞人壽。彭博引述消息報道，友邦保險 （01299） 已接近達成收購東亞人壽的交易，交易涉資6億至7億美元，雙方最快周三（24日）公布消息。

彭博報道，友邦保險擊敗其他競購者，而是次交易作價介乎6億至7億美元（折合約46.8億至54.6億港元）左右。友邦及東亞銀行拒絕就報道置評。

東亞李民橋早前指出售東亞人壽　有助改善集團盈利及資本水平｜【下一頁】

據報，東亞及友邦就交易磋商已進入深入階段，最早或周三宣布消息。消息人士又補充，雙方可能需更長時間磋商或無法達成協議。

根據保監局資料，東亞人壽去年新造的個人人壽業務年度保費24.3億元。

彭博較早前報道，東亞出售東亞人壽的交易最快2月內敲定買家並宣布交易，當時報道的潛在買家除友邦以外，鄭家純有份持股的中策集團 （00235） 隨後公布，已獲選進入東亞人壽有關投標程序第二階段的入圍投標者之一。

東亞賣產｜中策集團確認入圍競購東亞人壽　股價曾升25%【下一頁】

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港股 金融機構 收購 鄭家純 銀行 友邦保險（01299） 中策集團（00235） 東亞銀行（00023）

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