【港股追蹤】這隻新登場科技股 去年勁蝕逾1100億元人幣

上市不足兩個月的內地視頻平台營運商快手（01024）公布，截至去年12月底止，全年虧損擴大至1,166.4億元（人民幣．下同），而2019年同期則錄得虧損196.5億元。每股虧損125.25元，不派末期息。快手早於年初招股時，已表示受累可轉換可贖回優先股上市後自動轉換為普通股所產生的特殊虧損，估計去年列帳虧損不多於1,167億元。

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期內，非國際財務報告準則計量的經調整虧損為79.5億元，2019年錄得經調整利潤10.3億元。收入為587.8億元，按年增長50.2％。毛利為238.1億元，按年升68.9％。經營虧損103.2億元，而2019年度則錄得經營利潤6.89億元。單計去年第四季，集團虧損擴大至192.6億元，而2019年同期則錄得虧損180.3億元；收入就按年增長52.7％至181億元。非國際財務報告準則計量的經調整虧損為7.04億元，2019年同期錄得經調整虧損8.02億元。

快手表示，去年收入按年增加五成，主要是由於線上營銷服務及其他服務（包括電商）的強勁增長所推動。隨著線上營銷服務持續快速增長，去年的線上營銷 服務收入由2019年的人民幣74億元增長194.6%至人民幣219億元。線上營銷服務收入佔總收入比例由2019年的19.0%增至2020年的37.2%，此外直播業務收入佔我們總收入的56.5%，其餘6.3%則來自其他服務。由於收入結構改變，我們的毛利率由2019年的36.1%提升至40.5%。

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