【展覽復辦】展商及中小企參展　傾向網上抑或實體展覽？

▲ 隨着實體展覽近日復辦，展商及中小企會傾向繼續參加網上展覽，還是重回實體展覽？（資料圖片）

疫情下不少展覽轉為線上舉行，隨着實體展覽近日復辦，展商及中小企會傾向繼續參加網上展覽，還是重回實體展覽？

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香港零售科技商會秘書長林偉雄坦言，原本已報名今年初參展，但受疫情影響被迫取消，認為實體展覽的變數太大，現時偏好網上展覽，待疫情穩定後，下半年再考慮會否參加實體展覽。旗下會員於最近兩個月，亦使用網上發布會介紹新方案，暫時未有參與實體活動。

Appnovation 亞太區總經理甄佩蘭表示，現時很多網上會議程式發展成熟如zoom，能節省時間及提高工作效率，不少人亦已習慣使用。不過，若實體展覽重開，亦有興趣參加，相信面對面的接觸仍然重要，包括可讓客人親身體驗產品，有助了解更多。

有機產品店Organic Plus創辦人陳廷章則偏好實體展覽，他認為，有些網上展覽要另約時間洽商，但實體展覽可以面對面傾談，亦能在展覽內觀看到展商的宣傳品，更易從中篩選合適的展商。

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記者：朱悅瀅