【業績】九毛九去年少賺約24%　末期連特別息每股派4仙　股價績後升近6%

▲ 九毛九國際去年純利按年減少24%至1.24億元。

九毛九 （09922） 公布業績，去年收入微升約1%至27.1億元人民幣，純利1.24億元人民幣。倘撇除全部非經常性收支，經調整純利按年跌46.5%至1.16億元人民幣。九毛九同時宣派特別息每股2仙，連同末期息每股全年股息共4仙。截至去年底，九毛九自營及加盟的餐廳數量共381間，較前年增加45間。九毛九及太二餐廳的翻座率均見下跌，分別報1.7及3.8。顧客人均消費方面，九毛九平均60元（人民幣‧下同），太二79元，分別按年升3.4%及5.3%。

九毛九今日（24日）開市早段升近6%，最新報29.3元。

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以品牌劃分，「太二」繼續是九毛九最大收入的餐廳品牌，去年收入逆市升近54%至19.6億元；而「那未大叔是大廚」收入亦增37%至975.7萬元。

九毛九表示，新冠疫情對營評業績造成不利影響，除收入只微升1%，經營利潤下降近28%，主因疫情關係而導致餐廳在去年上半年一度停業，至去年5月10日起所有餐廳才得以恢復營運。

此後，集團執行多項節省成本措施，包括調整日後的餐廳網絡擴張計劃、已關閉客流量較少的餐廳，受疫情影響，共關閉66間自營餐廳，因關閉餐廳而處置資產產生損失約2580萬元，並在每間繼續經營的九毛九餐廳減少約20%人手。

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