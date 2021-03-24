【展覽復辦】業界料展覽業陸續復甦　6月首辦虛擬經濟博覽及會議

▲ 柏堡活動策劃有限公司執行董事李亦珺（左）相信，展覽業今年陸續復甦。右為香港貨品編碼協會總裁林潔貽。（受訪者供圖）

不少展覽近日復辦，柏堡活動策劃有限公司執行董事李亦珺表示，疫情漸趨穩定，加上不少展商和市民習慣了疫情下繼續到展覽，相信展覽業陸續復甦。公司去年在港只辦2個展覽，但今年將辨4個展覽，料今年香港生意按年增5成。

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李認為，實體展覽仍重要，不少參展商及買家透過面對面交流促成合作，加上疫情下於會展和亞博館辦展覽可申請百分百的場租資助，吸引不少行家仍然辦實體展覽。她相信，部分實體展覽的目標客群可由B2B（Business to Business）轉為B2C（Business to Customer）。即使維持B2B形式，她認為，目標客群可轉為港企，相信香港市場亦相當大。

2021虛擬經濟博覽及會議 料吸逾200展商

疫情亦促使展覽業思考新展覽主題，她坦言，以往忙於辦展覽，加上會展經常無檔期，而現在是辦新展覽的時機。因此，有見不少企業銳意開拓線上業務，她透露，公司將於今年6月10至12日在會展首次舉辦2021虛擬經濟博覽及會議，並與第20屆GS1 Hong Kong高峰會，以及第6屆 Cloud Forum同期舉行，預計將吸引超過200個展商及接近1.8萬人士參與。

博覽協辦單位、香港貨品編碼協會（GS1 HK）總裁林潔貽補充，旗下9成會員是中小企，大部分從事消費品生意，部分企業需要科技支援創立網店及電子優惠券，部分企業已建網上平台，但缺乏穩定的供應鏈與物流，故期望透過博覽將企業與科技供應商連繫，助企業轉型至虛擬經濟。

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記者：朱悅瀅