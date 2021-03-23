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【業績】藥明生物去年多賺67%、不派息　未完成服務訂單增2.9倍

股市 21:30 2021/03/23

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藥明生物去年多賺67%、不派息　未完成服務訂單增2.9倍

藥明生物 （02269） 公布業績，去年多賺67%至16.9億元（人民幣‧下同），不派息。若撇除以股份為基礎的薪酬開支、滙兌收益或虧損及投資公允價值變動的經調整純利則報17.2億元，則按年升43%。

藥明生物今日收報87.4元，跌2.95元或3.3%，成交13.2億元。

截至2020年底，集團未完成訂單總量按年大增1.2倍至約113億美元。其中，未完成服務訂單增2.9倍至66.3億元，未完成服務訂單指集團已簽約但尚未提供服務的收益金額。

大和料至明年訂單需求仍強勁　升藥明生物目標價至135元｜【下一頁】

回顧報告期內，藥明生物收益按年升41%至56億元，毛利率45.1%，按年升3.5個百分點。因人民幣兌美元升值，期內產生外滙虧損淨額9,129.8萬元，按年大增14.3倍。每股盈利按年升59%至0.43元，經調整每股盈利則每股0.44元，升37.5%。

藥品開發方面，藥明生物去年新增1個商業化生產項目，令商業化生產項目增至2項；另並有36個項目由臨床前開發階段進入早期臨床開發階段。

臨床前項目數增至169個；早期（第I及II期）臨床開發項目數增至135個；後期（第III期）臨床開發項目數增至28個。

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港股 藍籌股 業績公布 人民幣 美元 派息 純利 每股盈利 藥明生物（02269）

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