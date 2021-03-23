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【美股焦點】美股觸底反彈滿一年　羅素2000指數期間累升126%

股樓投資 22:02 2021/03/23

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新冠疫情期間美股一度暴跌約三成，隨後從去年2月23日觸底反彈，速度是歷來最快，當中以科技股升幅最為強勁。不過近期美國通脹預期升溫，引發美股調整，以科技股為首的增長股遭沽壓。

不過LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick認為，疫苗分配，財政和貨幣刺激以及強勁的經濟復甦令市場充滿信心。他指整個市場已經全面轉好，股市已經出現了瘋狂的反彈，隨著經濟以創紀錄的速度復甦，全球各地股市都創下新高。他直言，這個牛市的開場令人震驚，但要記得，它（牛市）還很年輕。

過去1年內，標指和道指反彈超過75%，納指累計升逾90%，以小型股為主的羅素2000指數更累升超過126%

【美股分析】散戶愛股Top20　GME未上榜【下一頁

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編輯：李勝男

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