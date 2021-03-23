阿布扎比國有基金投資Telegram 金額達1.5億美元

穆巴達拉投資公司（Mubadala Investment Co）和阿布扎比卡特萊斯特風險投資公司（Catalyst Partners）表示，合共向Telegram投資了1.5億美元。

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據阿布扎比卡特萊斯特風險投資公司稱，於2013年推出的Telegram每月有達5億用戶。

穆巴達拉和卡特萊斯特風險投資公司分別在Telegram的五年期IPO前可轉換債券中各投資了7,500萬美元。

由於大家對Facebook旗下的WhatsApp新私隱政策的擔憂，使Telegram以及Signal用戶在今年激增。

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穆巴達拉投資公司管理著超過2300億美元的資產，是阿聯酋僅次於阿布扎比投資局的第二大國有投資者。

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責任編輯：梁翠麗