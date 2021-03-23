【業績】海底撈純利挫87%至3.1億元人幣　海外疫情嚴重礙開店

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【美股期貨】道指期貨跌逾百點 納指期貨轉升0.06% 油價跌4%（不斷更新）
連鎖火鍋店海底撈 （06862） 公布全年業績。海底撈去年盈利急挫87%至3.1億元人民幣，並減派末期息至每股2.1仙，而前年同期則派發每股0.15元的末期息。海底撈今日收報54.25元，跌1.85元或3.3%，成交3.6億元。
恒指新貴｜海底撈早前發盈警後股價跌半成後倒升 料去年淨利潤按年跌9成｜【下一頁】
即使受疫情打擊，海底撈集團收入仍按年升7.8%至286.1億元人民幣。其中，海底撈餐廳經營收入升7%至274億元人民幣，外賣業務收入亦顯著增60%至7.2億元人民幣。
期內，因人民幣兌美元升值，海底撈錄得淨外滙滙兌虧損2.35億元人民幣。而2019年則錄得滙兌收益9070萬元人民幣。
截至去年底，海底撈餐廳總數1,298間，按年增加530間，其中1,205間位於中國地區，93間位於中國以外地區，包括港澳台、新加坡、越南、韓國、日本、英國、美國、加拿大等14個國家和地區。平均翻檯率為一天3.5次，按年下跌1.3次。顧客人均消費110.1元人民幣，按年升4.7%。
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