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【業績】海底撈純利挫87%股價跌1%　頤海急瀉17%

股市 09:46 2021/03/24

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海底撈純利挫87%至3.1億元人幣　海外疫情嚴重礙開店

連鎖火鍋店海底撈 （06862） 去年盈利急挫87%至3.1億元人民幣，並減派末期息至每股0.018人民幣或0.021港元，而前年同期則派發每股0.13元人民幣或0.15港元的末期息。

海底撈股價今早下跌，現跌1.2%，報53.6元，盤中低見53.2元，創52周低。海底撈 （06862） 火鍋底料供應商頤海國際 （01579） 則急瀉17%，最新報82.15元，盤中低見81.6元，成交額4.3億元。

頤海國際去年，純利按年升23.2%至8.85億元人民幣，每股盈利90.2分人幣，派末期息25.367分人幣。

即使受疫情打擊，海底撈集團收入仍按年升7.8%至286.1億元人民幣。其中，海底撈餐廳經營收入升7%至274億元人民幣，外賣業務收入亦顯著增60%至7.2億元人民幣。海底撈收報54.25元，跌1.85元或3.3%，成交3.6億元。

恒指新貴｜海底撈早前發盈警後股價跌半成後倒升 料去年淨利潤按年跌9成｜【下一頁】

期內，因人民幣兌美元升值，海底撈錄得淨外滙滙兌虧損2.35億元人民幣。而2019年則錄得滙兌收益9070萬元人民幣。

截至去年底，海底撈餐廳總數1,298間，按年增加530間，其中1,205間位於中國地區，93間位於中國以外地區，包括港澳台、新加坡、越南、韓國、日本、英國、美國、加拿大等14個國家和地區。平均翻檯率為一天3.5次，按年下跌1.3次。顧客人均消費110.1元人民幣，按年升4.7%。

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