【促無障礙溝通】怕用助聽器遭標籤？初創受家人啟發　研聲紋辨認手環助提高警覺

▲ 初創里索科技（Laso Technology Limited）創辦人顏煒彤（右）與師妹謝文蔚，約於一年半前研發聲紋辨別手環，冀助呼喚聽障人士，改善日常與人溝通的情況。（受訪者提供圖片）

當普通人視聆聽與説話為與生俱來的能力之時，對於聽覺有困難人士而言，卻是困難重重，在生活上面對著不同的溝通難關。

根據世界衛生組織 (WHO) 數據，全球約有4.66億人有聽力損失，當中卻有超過8成人士並無使用助聽器改善聽力困難問題。

不少有聽力障礙用戶反映市面上的「助聽器不助聽」，將所有聲音包括雜音或噪音都放大，反而引致不適

本地初創早前研發智能手環，冀助呼喚聽障人士，針對改善與人溝通以及遇到助聽器的質素及效能問題

外觀設計方便作配飾穿戴 聲紋辨識傳震動訊號

近年穿戴裝置產品愈趨大眾化，不少科企更研究加入無障礙功能，幫助有需要人士提升生活質素。初創里索科技（Laso Technology Limited）創辦人顏煒彤（Ruth）指出，早年有見從事物流業的家庭成員出現輕微聽力問題，惟因為害怕被標籤或遭質疑工作能力，以及擔心遇到助聽器的雜音或噪音引致不能聆聽，甚至引起頭痛不適等，而不希望戴上助聽器。

所以她在2019年畢業於城大工程系同年，就夥拍另一城大機械工程系的師妹謝文蔚（Christy）一同研發聲紋辨別手環產品，冀協助聽障人士改善日常生活溝通，促進傷健共融的社會。

為了方便日常生活配戴，設計出有別於助聽器般顯眼的產品，Ruth分享其用上手環設計，融合收音、降噪及聲紋辨認技術，可以提醒聽障人士，身邊有人與其對話。她指出，期望產品可以為輕度及中度聽障人士提供助聽器以外的選擇。

▲ 配合自家研發的助聽器應用程式，連接聲紋辨別手環「無聲救星」後，程式將可檢測到用戶名稱等自定的單詞，傳送震動訊號，助用戶提高警覺。（受訪者提供圖片）

助輕至中度聽障 處改良階段

該初創成立約一年半以來，雖然成功申請城大「創意種子計劃」（SEEDS）獲得約30萬元資金助開發產品，惟仍然面對如缺乏人脈、投資者、科研人才等幫助業務及研發的問題。再加上新冠肺炎疫情來襲，一度阻延了其夥拍NGO獲取改良意見及數據的進度，目前該產品仍處於改良階段。

早前在將產品給予30位輕度及中度聽障人士試用後，團隊將會進一步改良電池技術，減少減產品體積約6成，期望外觀設計更適合作為配飾穿戴；以及利用應用程式配合，加入降嘈功能等。

並且將於下月與聽障慈善機構合作，繼續讓聽障人士試用產品，收集意見及數據，料2022年正式推出巿場。

【初創兵團】路癡室內點搵路？無障礙室內導航供商場導覽＋語音提示

【香港科研】初創「出走」大灣區覓投資者 學者倡推更多「資金過河」

疫情阻進度 團隊欠科研人才

此外，由於團隊還欠缺科研人才，以及宣傳推廣、擴闊人脈尋找投資者網絡等方面商業知識，所以下階段還將會參加由城大舉辦的「HK Tech 300」創業計劃，冀協助公司持續發展。

該創業計劃將協助由城大生成立的300家初創將科研成果轉化為實際應用，助培育本地科技企業。計劃將向獲選團隊提供免費培訓課程、體驗營、工作坊等，並分別提供高達100萬的天使投資及10萬城大種子基金資助等。

【醫療科技】本地初創Neurum推AI助手 管理員工身心健康

記者：張寶燕