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【網絡安全】SolarWinds公布調查進展　提3應對方案挽客戶信心

科技 21:00 2021/03/23

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SolarWinds近日舉行媒體網上研討會，多次強調SolarWinds已就事件進行調查，並設置多項改善方法。

去年底爆發的SolarWinds供應鏈攻擊事件，牽連美國多個政府組織、資訊安全機構以及大型科技公司。SolarWinds近日舉行媒體網上研討會，多次強調SolarWinds已就事件進行調查，並設置多項改善方法。

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SolarWinds網絡產品部副總裁Brandon Shopp表示，由於是次事件的相關消息不斷，資訊量非常多及雜亂，因此希望藉此能清楚解釋事件因由。他又強調，該企事前毫不知情。他提及，黑客透過Sunspot惡意程式及後門程式Supernova，影響3個版本的Orion軟件。

    點擊圖片放大

Shopp稱在入侵事件發生後，該企已積極與微軟等機構合作，並研究新方式加強軟件保安。在事件爆發後，該企也在24小時內通知客戶，並將Orion Assistance Program以免費形式拓展至所有活躍客戶。另外推出Orion 2019.4.2與2020.2.4更新版本，確保企業不再受Sunspot及Supernova攻擊，目前已有逾千客戶進行升級。

至於被問及未來會如何處理相關事件，SolarWinds資訊科技總監與保安產品部副總裁Timothy Brown表示，該企將會持續提升軟件保安水平，例如加入雙重認證、更新用戶的登入憑證等方式進行審核。他又指出，希望客戶如遇上相關情況，可考慮盡快匯報，讓該企及時處理。

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記者：曾曉汶

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