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亞馬遜減持Deliveroo 由15.8％削減至11.5％

環球政經 20:03 2021/03/23

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根據Deliveroo發布的招股說明書，亞馬遜將在Deliveroo的股份從之前的15.8％削減至11.5％。

 

Deliveroo本週開始在倫敦進行首次公開募股，並將每股價格設定在3.90至4.60英鎊之間，其市值達76億英鎊至88億英鎊。

兩港女食河豚後疑中毒 感四肢無力兼麻痹 現留醫情況穩定：【下一頁

根據招股說明書，亞馬遜將出售約2330萬股股票，這筆交易將為其籌得9087萬英鎊至10718萬英鎊。

 

亞馬遜去年將其在Deliveroo中的股份提高到16％，惟這項交易必須由英國競爭監管機構批准，其後又於今年1月參與了1.8億美元的私人融資，現時公司估值超過70億美元。

【新冠肺炎】口罩要戴到幾時？ 英專家指恐怕最少要幾年：【下一頁

 

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責任編輯：梁翠麗

減持 英國 倫敦 Deliveroo 股票

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