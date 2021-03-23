亞馬遜減持Deliveroo 由15.8％削減至11.5％

根據Deliveroo發布的招股說明書，亞馬遜將在Deliveroo的股份從之前的15.8％削減至11.5％。

Deliveroo本週開始在倫敦進行首次公開募股，並將每股價格設定在3.90至4.60英鎊之間，其市值達76億英鎊至88億英鎊。

兩港女食河豚後疑中毒 感四肢無力兼麻痹 現留醫情況穩定：【下一頁】

根據招股說明書，亞馬遜將出售約2330萬股股票，這筆交易將為其籌得9087萬英鎊至10718萬英鎊。

亞馬遜去年將其在Deliveroo中的股份提高到16％，惟這項交易必須由英國競爭監管機構批准，其後又於今年1月參與了1.8億美元的私人融資，現時公司估值超過70億美元。

【新冠肺炎】口罩要戴到幾時？ 英專家指恐怕最少要幾年：【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗