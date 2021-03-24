Tea WG推季節限定綠茶系列　指定款式HKTVmall有售（多圖）

▲ Tea WG推出了季節限定綠茶系列以及多款綠茶系列。

飲茶是港人的生活習慣，除了工作時提神飲茶，不同季節都會飲用不同口味的茶。Tea WG推出了季節限定綠茶系列以及多款綠茶系列，包括永恆之櫻茶，蝴蝶夫人之茶、香柚早餐茶、香港週末之茶等。

永恆之櫻茶更將於香港各Tea WG沙龍及精品店，以及HKTVmall Tea WG官方網店限定發售。由即日起至2021年4月末，在HKTVmall Tea WG官方網店購買特選頂級訂製綠茶套裝，由原價434元減至365元。套裝包括一罐特選頂級訂製茗茶、Tea WG經典計量銀匙及便利純棉濾茶袋。

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該店為了方便顧客自行沖泡，提供多款手工純綿茶包。經典Tea WG綠茶包括：1837綠茶、亞歷山大綠茶、皇家蒸青綠茶、茶花女茗茶、皇后茉莉花綠茶及巴黎新加坡綠茶。

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綠茶限定菜單 價錢每位378元起

另外，Tea WG設計了一系列綠茶的限定菜單。於2021年3月15日至5月15日下午6時起，在又一城沙龍及精品店，以及國際金融中心沙龍及精品店供應，價錢每位378元起。限定晚餐包括頭盤或湯品、自選主菜、綠茶茶香甜品，以及由茶藝師推介的茗茶或冰茶。

責任編輯：馬意文