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兩港女食河豚後疑中毒 感四肢無力兼麻痹 現留醫情況穩定

理財智慧 20:01 2021/03/23

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衞生署衞生防護中心今公佈，正調查兩宗懷疑與進食河豚有關的中毒個案，並提醒市民切勿進食河豚。兩名年齡介乎18至45歲女子，於周日（21日）一同在家中進食朋友在本港捕獲並經烹煮的河豚魚子後，即時至約11小時後出現脷和嘴唇麻痺、暈眩及四肢無力和麻痺。至今日才前往屯門醫院急症室求醫，並入院接受治療，現時情況穩定。

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衞生防護中心發言人指出，進食河豚是河豚毒素引致食物中毒的主要原因。河豚毒素是一種毒性強烈的水溶性神經毒素，同時是耐熱毒素，不會在烹煮、風乾或冷藏過程中被分解，中毒可影響中樞神經系統，影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。

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發言人補充指，河豚毒素主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官。現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。衞生防護中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。

 

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責任編輯：陳楚琨
 

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