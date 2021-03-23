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近半世紀澳洲最嚴重洪災 數千人被逼撤離家園

環球政經 19:36 2021/03/23

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澳洲東岸暴雨由18日起連綿不斷，當地政府今日（23日）發布了新的洪水警告和撤離令。

當局已疏散了約18,000人，目前未有人因而喪生。惟澳洲總理莫里森指，建築物與道路地基、路樹根基都受損，電線倒塌以及水位高漲等問題造成很大危險。

【新冠肺炎】德國延長封城令四週 決要遏止第三波：【下一頁

在社交媒體上分享的圖像顯示，在人口最多、居民達800萬人，受影響最嚴重的新南威爾斯州，整座橋樑被沖走，不少房屋亦被淹沒，當局曾發布多達40次洪水警告以及20次撤離令。

馬斯克：SpaceX有望在2030年之前　星艦火箭可降落在火星上：【下一頁

由於洪水淹沒了封閉的鐵路，世界最大的煤炭出口港，紐卡斯爾港的煤炭運輸早已停止。

 

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責任編輯：梁翠麗

莫里森 運輸 南威爾斯 澳洲 水災 暴雨

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