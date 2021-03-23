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法國現變種新冠肺炎病毒 能避過核酸檢測 或引起更嚴重病徵 8名患者均已死亡

環球政經 19:24 2021/03/23

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法國衞生局上周公布消息，指當地的布列塔尼地區（Brittany）發現變種新冠狀病毒，初步分析，該變種病毒不能被核酸檢測所識別。據當地媒體消息指，8名變種新冠狀病毒感染者全部死亡，初步顯示該病毒株傳染力恐較全球其他變種毒株更強，致命率也更高。

印度現變種新冠肺炎  曾有33,000名旅客由英國入境：【下一頁

法國布列塔尼大區阿摩爾濱海省拉尼用醫院通過基因組測序的方式，在感染人群中發現新變種病毒。據法國媒體報道，2月22日布列塔尼的一家公司內部出現集體感染，三周後拉尼用醫在相關感染群組的79名確診患者當中發現8宗首次發現的變種新冠病毒，綽號為「le variant breton」。儘管表現出了典型的新冠肺炎症狀，但8名病人最初的核酸檢測均呈陰性。在通過進一步的基因檢測和對血液樣本和呼吸系統組織的分析後，才能最終確診新冠病毒感染。目前，8名患者均已死亡。

高先電影院獲接報 一名新冠肺炎確診者於上周日到訪 下午到訪者要留意：【下一頁

目前新變種病毒株已列入世界衛生組織（WHO）的監察名單中。名單上的變種病毒株接受國際社區監察，但未如英國、南非及巴西變種病毒株般令人擔憂。這3種變種病毒株傳染力更強、或會引起更嚴重的病徵。

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責任編輯：翁嘉陽

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