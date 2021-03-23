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【業績】人保去年少賺一成　末期息加派3.4%至每股12分人民幣

股市 20:00 2021/03/23

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人保集團去年少賺一成，派發末期息每股12分人民幣。

人保集團 （01339） 公布業績，去年少賺一成至200.4億元人民幣。人保同時宣派末期息每股12分人民幣，按年增派3.4%。連同中期息，全年股息每股15.6分人民幣。若撇除手續費稅收優惠政策一次性影響，人保集團核心盈利按年升6.2%。

期內，人保集團總保費收入按年增1.5%至5,636.1億元人民幣，已賺淨保費5,205.8億元人民幣，按年升3.8%。投資收益453.3億元人民幣，按年增23.7%。總投資收益率5.8%，按年升0.4個百分點。

2020年，本集團實現總投資收益567.41億元，同比增長15.3%；總投資收益率為5.8% ，同比上升0.4個百分點，大幅領先行業平均。

中國財險派末期息每股0.375元人幣

旗下的中國財險 （02328） ，去年總保費收入4,331.9億元人民幣，按年持平。全年綜合成本率98.9%，按年改善0.3個百分點。承保利潤41.8億元人民幣，按年升約三成。期內，淨利潤按年跌14%至208.7億元人民幣，建議派發末期息每股0.375元人民幣。

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港股 中國人民保險集團（01339） 中國人保（滬：601319） 業績公布 板塊 財富及資產管理

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