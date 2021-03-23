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【新股IPO】百融雲創6608暫借出約293億元孖展　超額認購近73倍

股樓投資 19:31 2021/03/23

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獨立人工智能技術平台百融雲創（新上市編號﹕06608）將於明日（24日）截飛，截至周二（23日）暫借出約293.1億元，相當於超額認購73.4倍，認購反應不俗。百融雲創將於下周三（31日）掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

百度截飛  嗶哩嗶哩接力  中概股真係抽得過？ 鄭家華：中概股愈來愈不馨香，見【下一頁】

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成立在2014年的百融雲創，收入主要來自數據分析、精準營銷及保險分銷三大版塊。是次上市擬發行約1.24億股B類股份，佔擴大後股本25%，其中90%為國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權。百融雲創招股價26.5元至31.8元，集資最多39.4億元。每手500股，入場費16060元。

延伸閱讀：【營商哲學】小鮮肉經濟學 點解邊到都見到姜濤？，見【下一頁】

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集資所得，其中約45%將用於未來三年內動用，作業務擴展資金；30%將用於未來三年內動用，增加研發投入，以探索尖端基礎技術及提升現有技術基礎架構；15%將用於未來三年內動用，有選擇地進行戰略投資和收購；10%用於營運資金及一般企業用途。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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