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數碼港舉辦財富管理科技演示日　助金融機構找尋提升競爭力方案

商業 19:32 2021/03/23

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數碼港一連兩日（3月22及23日）與其他機構合辦WealthTech Demo Day0（財富管理科技演示日）。（資料圖片）

數碼港一連兩日（3月22及23日）與其他機構合辦WealthTech Demo Day0（財富管理科技演示日） ，邀請7間提供虛擬智能投資助理、算法財富管理平台、證券行人工智能（AI） 交易平台、AI新股上市文件審核系統等應用方案的數碼港初創企業，向證券業界介紹解決方案，協助金融機構物色能夠提升其競爭力的財富管理科技方案。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，WealthTech將財富管理服務的門檻降低，客戶能以較低成本購買個人化投資產品，及享受財富管理建議，亦有助金融機構擴大客戶群。

【疫市營商】中小企營商靠甚麽？　安永提出3項發展建議

近期政府委託數碼港推出「拍住上」金融科技概念驗證測試資助計劃。陳認為，WealthTech Demo Day正好提供一個平台，讓證監會的持牌公司認識數碼港的財富管理科技初創企業，探討引進相關科技，共同開發新方案。

金融與科技結合　推動行業應用科技
香港中國金融協會數字經濟專家柳文龍表示，與數碼港合作是金融與科技的結合，期望能夠發揮協會的金融資源優勢，協助推動行業應用科技。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

事實上，數碼港過去舉辦了其他金融科技演示日及配對活動，例如於本月3及4日舉辦的監管科技演示日。場內設有7間數碼港初創的RegTech方案，涵蓋人工智慧（AI）數據分析、客戶開戶系統、通訊軟件監控、認識你的客戶（KYC）等範疇。

責任編輯：馬意文

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