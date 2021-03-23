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【商務搬店】商務美麗華分店4月下旬結業　現推大減價

商業 19:15 2021/03/23

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疫情衝擊零售業，在尖沙咀歷經三十載春秋的商務印書館，位於美麗華廣場地庫分館即將於四月下旬結業，該店現正推出告別感謝大減價。

【疫市營商】中小企營商靠甚麽？　安永提出3項發展建議
 
尖沙咀圖書中心於11年前遷往美麗華廣場地庫，佔地18,000呎，是商務印書館旗下面積最大的分館。書店提供十萬種中英文書籍，其中人文社科書籍較其他分館比例高。館內的展覽廳是本港開設於書店內面積最大的文化活動空間，每年舉辦逾二百場文化活動。
 
為答謝讀者 從1991年至今的支持，該店即日開始舉行告別感謝大減價，全店中英文圖書一本85折，三本或以上78折；文具精品及玩具一件85折，三件或以上78折；小學補充練習一本95折，三本或以上9折；大量精選圖書及文具精品以低至5折優惠讀者；另設特價專區，貨品以$10、$30 及$50發售。
 
商務指，正準備於６月在同區開新店，屆時新店將繼續保留寬敞的展覽廳，同時新設策展區、直播間、咖啡區及雜誌區。新店亦著力融合線上與線下的體驗，與一本文化閱讀平台共同開發服務系統。

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責任編輯：蘇穎琪

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