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【電玩商機】微軟擬以逾776億　收購聊天平台Discord

科技 19:15 2021/03/23

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近日就傳出微軟（Microsoft）打算把握電玩商機，預備以100億美元（約776億港元）收購Discord。

自新冠肺炎疫情爆發以來，大眾留在家中的時間更加長，因而選擇玩遊戲來解悶，變相造就遊戲市場，主要針對機迷的聊天平台Discord每月的活躍用戶數不斷大幅上升。近日就傳出微軟（Microsoft）打算把握電玩商機，預備以100億美元（約776億港元）收購Discord。

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據彭博引述知情人士指，Discord一直都有與潛在買家接觸，微軟是其中之一。VentureBeat報道則提到，微軟與Discord已進入收購談判、簽署獨家收購協議的階段。不過目前微軟和Discord均拒絕對此發表評論。

彭博分析師Matthew Kanterman表示，微軟逾一直盼可重塑其遊戲業務，並往軟件與服務方面發展，而且也打算將Discord 的付費服務 Nitro 與 Game Pass 服務結合，推動用戶訂閱，所以很大機會會買下Discord。

兩名知情人士透露， Discord亦曾與Epic Games及亞馬遜（Amazon）談過收購事項，惟Epic Games及亞馬遜均拒絕回應。

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責任編輯：曾曉汶

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