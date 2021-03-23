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【大行點睇】國信證券預期 港股牛市格局不改 薦9隻港股建攻守兼備組合

股樓投資 19:46 2021/03/23

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近期美國債息率不斷走高，惟國信證券認為港股牛市格局未改，續看好其今年表現。國信認為，港股會呈現通脹預期導致估值下跌，經濟恢復及盈利上行的反覆震盪上行走勢。對於美國債息上漲，該行認為不值得擔憂，並預期美國經濟仍處於擴張中期，距離結束仍有相當距離。

【大行點睇】十四五規劃出爐 光大證券建議關注三大領域 逾20隻中資股適部署   詳情請看【下一頁

國信指出，生產物價指數(PPI)在經濟周期上行時，明顯高於消費物價指數(CPI), 因此和PPI有關的板塊如化工、黑色和有色金屬、石油、煤炭等板塊短期可呈現優勢，近期外資在上述板塊加倉正反映此點。

對於近期回落較多新經濟股，國信相信這仍是股市主戰場，只因早前累積升幅過多及反壟斷政策出台等因素而導致回調。國信認為，當債市回復穩定令資金重新調整風險偏好，龍頭科網股將重現上行格局。

【騰訊700】市監局調查虎牙鬥魚合併案 傳騰訊需作讓步 以化解反壟斷疑慮  詳情請看【下一頁

該行建議，可採取攻守兼備的組合策略，並且可增加周期類股份的配置比例。國信建議有關組合覆蓋共9隻港股。

國信模擬組合港股一覽：

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撰文 : 李尚毅

PPI CPI 國信證券（深：002736） 港股

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