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【裝修熱話】鍾情開放式設計 有什麼要注意？　 網民：一部效能強大的抽油煙機！

股樓投資 19:48 2021/03/23

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無論是買樓還是租樓，裝修永遠是一大難題。如何在狹小的房子中獲得最大的活動空間更是一門學問。近日有網民於網上討論區發文，指自己非常喜歡開放式設計。

【網民熱話】上班導致焦慮和抑鬱 應否轉工？ 網民：健康無價！【下一頁

樓主貼出幾張他喜歡的開放式設計圖，引起各方回應。有網民認為如果要住開放式設計的房子，首要條件是一個人住，因為不會經常使用廚房。又或需要一部效能強大的抽油煙機，以防廚房的油煙傳到客廳。亦有人指自己朋友住開放式設計單位，也經常煎牛扒，全靠抽油煙機才沒有什麼氣味。

油煙問題令很多網民煩惱，亦對開放式設計卻步。有過來人分享，指自己只使用了抽油煙機及空氣清新機，通常食物的味道會在一夜後散去，問題不大。

【延伸閲讀】80後夫婦擲60萬裝修上車盤　設計師善用玻璃間隔　增屋內透光度　580呎單位變LINE FRIENDS展覽館【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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