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【名人沽貨】黃心穎低市價沽啟德新盤　持貨近4年仍賺過百萬　買樓投資最安心

股樓投資 19:12 2021/03/23

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藝人黃心穎因醜聞而失去大量工作，惟她近期單靠賣樓，仍大賺過百萬元。市場消息指，黃心穎持有的啟德天寰日前以1,000萬元易手，雖然低市價一成放盤，但帳面仍賺過百萬。

代理透露，黃心穎於2017年5月斥資855萬元，購入天寰2座低層B室，作自住用途，單位實用面積約504平方呎，而單位日前則以1,000萬元易手。換言之，黃心穎持貨近四年，賬面賺約145萬元離場。值得留意的是，黃心穎「愛買磚頭」投資，早前亦則與家姐黃心美夾份購入油塘OCEAN ONE。 

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資料顯示，啟德天寰於2017年開售，首批單位折實平均呎價約17,888元，折實入場價約546萬元，較區內新盤「龍譽」稍為「低水」。區內代理坦言，天寰屬於啟德區內轉手回報較可觀的項目。 

【買樓理財】97年「摸頂」購入愉景新城　一直「Strong Hold」至今　現帳面賺約60%離場【下一頁

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【公屋裝修】年輕愛侶花40萬裝修　築人生第一個愛巢　443呎公屋變日式療癒家居【下一頁

事實上，近期屢有藝人賣樓套現，當中包括Beyond樂隊成員黃家強。據報，他近期售何文田豪宅常康園，持貨15年，轉手帳面獲利1,555萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

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