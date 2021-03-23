【疫市營商】中小企營商靠甚麽？　安永提出3項發展建議

▲ 中小企拓展電商業務，要留意發展趨勢。

疫情新常態下，中小企突圍要靠大數據和拓展電商平台。香港貿易發展局（香港貿發局）推出有關線上線下營商的多項活動，拆解2021年的營商關鍵。

安永香港管理諮詢服務負責人吳顯光在活動中，回顧去年世界貿易組織數據，指出全球貿易量下跌9.2%。而亞洲下跌幅度較細，入口下跌7.1%，出口量僅下跌3.9%。他更對今年抱有信心，預計將是見到曙光的一年，皆因世貿預期2021年第一季全球貿易增長為7.2%。

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他更提出3項企業發展建議：

1）留意環球供應鏈正在變化

疫情期間，更多客人選擇於區內採購，逐漸形成新經濟區域。

2）數碼轉型

他強調，數碼轉型不止是內容，還有電子交易、對於自動化的洞察力。

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3）多關注可持續產品、植物產品和電動汽車發展

未來10至20年，三者都會產生重大影響力，企業專注該類產品，就會發現巨大機會。

中小企拓展電商業務，要留意發展趨勢。網購平台SHOPLINE香港區總經理韋百濤分享了電商發展趨勢。例如O2O（Online to Offine）數據同步服務。有企業同時經營實體店及網店，但兩者的銷售數據及顧客資料分開。他提供iPad POS系統，幫助整合線上線下的數據。

責任編輯：馬意文