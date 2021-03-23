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【業績|科技股】金山軟件去年轉賺100億　末期息倍增至0.2港元

股市 18:41 2021/03/23

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金山軟件去年轉賺100億　末期息倍增至0.2港元

金山軟件 （03888） 公布，去年轉虧為盈100億元（人民幣，下同），較前一年度虧損15.5億元，大幅改善。金山軟年擬派末期息0.2港元，按年倍增。金山軟件業績大幅改善，主要由於金山雲在美國分拆上市，由附屬公司轉為聯營公司，因而令期內金山軟件在非持續經營業務錄得溢利84億元，而金山在2019年錄得非持續經營業務虧損15億元。

在持續業務方面，金山軟件去年收入55.9億元，按年增28%。當中網絡遊戲及其他收益按年增19%至33億元，而辦公軟件及服務收益按年增43%至23億元。金山軟件持續業務稅前溢利為20.7億元，較去年虧損4.15億元改善。

金山軟件至12月底辦公軟件月活躍用戶為4.74億戶，按年增15%，累計付費用戶為1962萬戶，按年增63%。金山稱，期內主要受惠於遠程辦公趨勢，而WPS Office納入全國計算機等級考試的二級考試科目範圍，反映辦公軟件解決方案在中國的應用推廣取得重大進展。

金山軟件表示，主力遊戲《劍網3》收益於去年第4季回落，令季度網絡遊戲分部收入按年減少9%。公司主席雷軍表示，遊戲業務今年2021年會繼續以「劍俠情緣」系列為核心，會持續新遊戲的開發工作，也會不斷拓展新的遊戲品類。

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【美國禁令】特朗普禁與WPS Office交易 金山辦公：無實質性影響

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編輯：麥德銘

港股 業績公布 雷軍 金山軟件（03888）

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