【營人物語@iM網欄】麒麟果能促進腸道蠕動 小心多吃引致肚瀉

手機屏幕上顯示一連串天妮傳來的語音訊息，她說：「有空便馬上致電給我！」、「我現正在果欄，這裡有很多新鮮時令水果，你想吃甚麼？」、「我已購入一大堆水果，稍後送來你家裡，今晚見！」

我回家不久，天妮也來到了，她左手挽著一大袋，右手則抱著兩個菠蘿，我不禁要舉起手機拍下她這狼狽的樣子；天妮破口大罵：「快過來幫忙！這些水果加起來一點也不輕！」

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我一邊幫忙一邊好奇地問：「為何你會專程去一趟果欄？」天妮回應說：「前天在網上見到朋友大讚果欄的水果新鮮又香甜，今天我放假便決定去一趟，順道買些好東西與你這位老友分享！」

打開袋子看，竟然全是麒麟果，我拿起其中一個遞向天妮，並露出一副疑惑的表情；天妮說：「最近我有便秘情況，聽聞麒麟果有助潤腸排便，我打算每日吃2、3個！」

我解釋：「一個重260克的麒麟果，約含5.6克纖維，相當於成人每日建議攝取纖維量的五分一；果肉中的黑色籽，就是能促進腸道蠕動、幫助排便的主要成分。」

我再提醒她說：「但我建議你每日吃一個就好了，麒麟果可刺激腸胃，若你腸胃敏感的話，可能反導致肚瀉！」

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天妮沾沾自喜地說：「偶爾肚瀉一下也不錯！那就可減輕兩、三磅體重。」

我沒好氣地說：「那兩、三磅也不過是假象吧，不消一會便反彈！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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