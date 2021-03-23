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【疫市開店】Breitling開設中環專門店　AR濾鏡呈現航空世界（多圖）

商業 18:45 2021/03/23

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全新Breitling專門店進駐中環皇后大道中。

瑞士奢華腕錶品牌Breitling（百年靈）與東方表行合作開設最新專門店，進駐中環皇后大道中。Breitling新店的裝修設計採用經典的現代城市工業風，更於店內新增擴增實境（AR）。

【品牌聯乘】多啦A夢擔任Uniqlo全球可持續發展大使　香港店最新聯乘商品有甚麽？（多圖）

全新Breitling專門店佔地約858平方呎，位於中環娛樂行。透過新設的互動式AR濾鏡，新店將Breitling的航空世界觀呈現眼前。顧客只要走進店內，把手機鏡頭對準「寇帝斯P-40戰鷹戰鬥機」(Curtiss P-40 Warhawk) 的塗鴉磚牆時，就會連結到社交平台上的濾鏡特效，戰機就會以3D的動態形式展現在手機畫面上，用戶可以保存拍攝的影片或相片再分享到自己的社交平台。此濾鏡的設計正是以未來元素向Breitling製造航空錶的歷史傳奇致敬。

    點擊圖片放大
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除此之外，該新店又會發售Top Time Deus腕錶限量版及最新系列的腕表產品，包括代表海洋系列的Superocean Heritage 57超級海洋文化腕錶膠囊系列，適合所有喜愛衝浪文化與水上運動發燒友；航空系列的Navitimer 35自動航空腕錶則為都會女性而設。最新登場的還包括AVENGER復仇者世界時夜間任務。

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責任編輯：葉泳珊

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