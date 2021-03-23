留英港女生視訊男友自縊 事發前被停課情緒不穩定

英國一直是香港家長讓子女留學的熱門選擇，不少港人亦會選擇讓子女入讀英國寄宿學校。父母與子女分隔兩地，必須更加留意子女精神健康狀況，不然很容易導致悲劇發生。英國傳媒報道，一名香港男生去年透過視像，看到留學女朋友在寄宿學校自殺後，立即向英國學校尋求協助，但不幸地最終未能救回女生性命。

英國《每日郵報》報道，涉事香港女生姓名為陳希彤（Hei Tung Chan，音譯），年僅18歲，在蒙茅斯郡（Monmouth）的Haberdashers' School女校留學。據悉，涉事英國寄宿學校，每年學費為3.3萬英鎊（約35萬港元）。

當時她獨自一人在房間內試圖上吊自殺，被身處香港的男友Jeremy Mak透過FaceTime視像通話發現。男友當即致電學校報告事件，並尋求協助。

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學校職員發現陳希彤在房間昏迷後，立即將她送往阿伯加文尼的Nevill Hall醫院。經過4天的搶救後，最終宣告不治。其後展開的聽證會上有人指出，男友透過視像見證陳希彤嘗試自殺的行為後，已經感到絕望。

傳媒指陳希彤在自殺前不久，曾因協助未成年中國學生買酒而被罰停課，所以自殺前數日一直留在宿舍中。學校助理家長巴茨（Emma Butts）表示，自己甚至需要因為陳希彤飲酒過量問題，而向警方救助。

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調查期間得知，陳希彤和男友的相處亦出現問題。及後發現，在該寄宿學校的一本值班簿中曾有相關記錄。陳希彤當時正準備參加A-level考試，但據悉她在模擬考試中表現不佳，因此對自己亦感到不高興。

陳希彤校內好友托馬（Maria Toma）住在陳希彤對面的宿舍房間內，她表示陳希彤是一個樂觀的人，每次看見她時，她都在微笑，給人予生機勃勃的感覺。但有幾次曾聽到陳希彤在房間內哭，用中文吵架和踢東西。

托馬透露，陳希彤有抽煙飲酒的習慣，在校內被認為是壞榜樣，亦不受其他中國女孩歡迎。

另外，陳希彤生前填寫精神健康問卷時，提及自己被生命中的問題壓倒，而且經常心情低落。目前，相關調查仍在繼續。

責任編輯：李俊儀