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【ET講股通】梁耀康：政策加業績風險　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:39 2021/03/23

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股高位乏承接，恒指跌387點，收報28497點，大市成交1,665億元。美股昨晚上升，A股偏軟，港股斯人獨憔悴跌1.3%，且看能否守穩前浪底28325點。

今晚則要緊盯儲局主席鮑威爾及美國財長耶倫聽證會發言，市場或憂慮年底資金面開始收緊。

思摩爾關鍵支持40元

港股續受政策層面影響，內地出台電子煙相關徵求意見稿，加強行業監管及加稅，拖累電子煙製造商思摩爾 （06969） 急挫逾27%，收報48元。市場解讀各異，暫時不建議散戶介入，持貨的投資者則宜待反彈減持。關鍵支持看40元，若失守，宜離場。

不少業績股放榜後，除非業績勝預期，否則難逃拋售潮。市傳回A受挫，加上業績遜預期的吉利汽車 （00175） ，股價跌6.6%至22.55元。下方支持看20.9元，若失住才可望回穩。吉利與母企合資做新能源車，佔股51%，而非獨資拓展，市場如何解讀亦有待觀察。

放榜的泡泡瑪特 （09992） ，亦跌12.4%至54.2元。

小米騰訊明天放榜

明天則有小米 （1810） 、騰訊 （00700） 放榜。市場看好小米增長理想，焦點為手機市佔率及物聯網發展策略。騰訊則料多賺約3成，手遊業務預期可保持高速增長，焦點為管理層如何解讀監管情況。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰訊、思摩爾、中車、快手、京東健康、中國有贊、蒙牛︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此
 

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技術分析 宏觀分析 投資推介 業績公布 吉利汽車（00175） 小米集團－W（01810） 騰訊控股（00700） 泡泡瑪特（09992） 恒指走勢 思摩爾國際（06969）

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