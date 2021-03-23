【環球調查】近半CEO預計2022年才恢復 「正常化」 也擔心員工能否接種疫苗 畢馬威：中國受訪者認為經濟未來三年有更好發展

新冠肺炎疫情影響全球已逾一年，現在各國全力接種疫苗，大家都在憧憬疫情何時能夠完結，經濟活動在甚麼時間才回復正常。據畢馬威最近進行的一項全球性調查，了解來自全球最有影響力公司的CEO們提供了其對經濟和商業環境以及新冠疫情演變的未來3年展望。調查發現，近半數(45%)的全球CEO預計在2022年之前不會看到業務恢復到「正常化」。

是次調查於今年1月29日至3月4日進行，受訪者為來自全球11個主要市場的500名CEO，所有受訪者均代表年收入超過5億美元的機構，35%的受訪公司年收入超過100億美元。

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是次調查訪問全球最有影響力公司的CEO，大多數（55%）的CEO擔心員工能否接種COVID-19疫苗，這影響了他們對員工何時重返工作崗位的展望。而有相當多的CEO（90%）正在考慮要求員工報告他們何時接種過疫苗。不過，有三分之一（34%）的CEO擔心有關COVID-19疫苗安全性方面的不實信息，以及這可能導致員工選擇不接種疫苗。

調查也發現，全球CEO中只有只有17%正尋求因疫情而縮減辦公面積。而在2020年8月接受調查的CEO中，69%的人表示計劃在3年內減少辦公面積，這表明CEO們要麼已經進行了辦公室空間縮減，但隨著疫情的發展，其戰略發生了變化。

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同時，CEO們正在考慮疫情後的新工作方式，但在疫情之後，只有十分之三(30%)的全球高管在考慮為員工提供混合工作模式，即大多數員工每週遠程工作2至3天。因此只有五分之一（21%）的企業希望僱傭以遠程工作為主的人才，這與去年（2020年為73%）相比有很大的轉變。



值得留意的，是這次調查中來自中國CEO對經濟的信心更強，畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示：「在本次調查中，相較於其他各國CEO，中國CEO對本國經濟發展更有信心，普遍認為本國經濟將在未來三年內得到更好發展。」他又指，80%的中國CEO認為疫苗推出及接種率的提升對經濟的恢復帶動作用較強，高於全球平均受訪水平。相比於其他各國CEO，中國CEO們表示仍將採取嚴格措施控制疫情反彈。疫苗的推廣速度是今年需要關注的重點之一。他補充：「隨著國內疫苗的大規模接種，疫情管控措施的逐步放開，我們預計2021年國內消費將繼續改善，成為經濟增長的主要動力。」

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責任編輯：陳詠妍