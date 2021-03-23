▲ 【業績│收租股】千色店母企恒基發展去年純利增105%息1仙 「保就業」工資補貼貢獻最大

恒基發展 （00097） 去年純利增長105%至1.27億元，主要由於顧客對集團超級市場的食品及日常用品之需求有所增加、若干業主作出租金寬免、政府「保就業」計劃的工資補貼等。恒發維持末期息1仙，全年派息2仙，按年減少33%。恒發目前設有六間名為「千色 Citistore」百貨公司，及三間名為「APITA」或「UNY」附設超級市場之百貨公司或超級市場。

由於零售市道疲弱，業界爭相減價促銷，千色 Citistore去年銷售自營貨品收入減少5%至3.83億元，而毛利率亦下跌2個百分點至31%。由於此等特許及寄售專櫃銷售款額均較去年有所下跌，佣金總收入亦因此減少16%至3.42億元。

恒地去年基礎溢利升1.8%，詳見【下一頁】

千色 Citistore稅後盈利貢獻較去年仍增加24%至9400萬元，主要由於「保就業」計劃的工資補貼3200萬元，及整體經營開支減少5300萬萬元（當中包括若干減租2300萬元）。

UNY方面，扣減經營開支後，去年錄得稅後盈利3300萬元，當中包括「保就業」工資補貼2200萬元。

主席李家誠指，經濟前景仍不明朗，集團百貨業務預期仍充滿挑戰，而超級市場業務則可望保持穩定。集團將展開策略性調整店舖網絡，當中千色Citistore大角咀門店擬於今內結業，正物色其他合適地點開設全新之實用家品專賣店，以回應不斷改變之市場需求。

相關文章：【長和系】李澤鉅：繼續物色新固定資產項目進行收購 零售及港口業務今年首兩個月生意向上

相關文章：【業績│零售股】佐丹奴全年蝕1.12億元末期息6.9仙 計劃未來2至3個月關港6分店（第二版）

編輯：陳韻妍