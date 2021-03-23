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【職場熱話】不合理規矩被逼「硬食」 當勞工法例冇到 網民：我聽完很快就辭職

理財智慧 20:21 2021/03/23

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每個行業總有一些規矩，職場規矩也不例外，近日有網民於網上討論區發文，指自己工作這麼久，曾遇過不合理而且要「硬食」的規矩，並歡迎網民分享。

【職場熱話】新人上班第一天覺得緊張 吃完午餐直接回家 工作半天就辭職    【下一頁

接圖了解更多，「硬食」規矩的詳情：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

此帖文一出，不少網民認為規矩野蠻、過分。有網民說：「早30分鐘回來打卡真是無理。至於不見貨要賠錢，要看看那些貨值多少。我曾做過珠寶公司，那些貨是很貴的。曾有同事要賠足一個月薪水，賠完都不做了！我聽完很快就辭職，費事出事時不知道如何賠錢。」

更有分享其個人經歷，有網民寫道，「老闆半夜三更發電郵，期望明早起身時下屬已有答案，若果他自己明早起床時，仍未見下屬回覆電郵，就立即打電話來催一催。」，「一個月內曾有一次，遲到超過一分鐘，該月沒有$500勤工獎。」、「每早以門口拍咭計時，每次遲到要解釋，而遲到則以『秒』計算。」和「我以前曾做過一間公司要求你三分鐘之內打卡，若過一秒就一張警告信。例如：今早９點上班，8點56分59秒打卡是會收到警告信。你想一想，一天內要打八次卡，做久一點都會痴線。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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