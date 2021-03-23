非裔男童上圖書堂偷做功課 見校長被要求下跪 母親 校長：「這是非裔文化」

一名居於美國紐約州長島的非裔男童，懷疑因其種族受到不公平對待。據外媒報道指，該男童上月至於閱讀堂做家課，惹來女老師不滿，並向校長投訴，豈料該白人校長竟要求男童下跪向老師道歉。男童家長及後發先兒子表現不妥，追問下得悉事後向校長了解，對方竟以下跪道歉是非裔文化為由辯解。校方上周五（19日）向家長發信，指涉事校長已停職。

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事件始於上月25日，海地裔男生特雷森（Trayson）於閱讀堂看完圖書後，拿出家課來做，當值女老師發現後上前責駡他，並爛家課，並帶他往見校長霍利安（John Hoilan），霍利安要求特雷下跪向老師道歉。

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特雷森的母親保羅（Trisha Paul）發現兒子情緒有異，追問下得知來龍去脈，於是在3月初到學校向校長了解，豈料對方指這是紀律處分學生的標準程序，同時表示從一名尼日利亞裔學生的父親口中得知，非洲人認錯時會下跪，於是要求特雷森也這樣做。保羅對霍利安的解釋感到非常不滿，因此向學校投訴，最終校方於日前將霍利安停職等候調查。

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責任編輯：翁嘉陽