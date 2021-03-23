  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (二) 19:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

非裔男童上圖書堂偷做功課 見校長被要求下跪 母親 校長：「這是非裔文化」

環球政經 18:22 2021/03/23

分享：

一名居於美國紐約州長島的非裔男童，懷疑因其種族受到不公平對待。據外媒報道指，該男童上月至於閱讀堂做家課，惹來女老師不滿，並向校長投訴，豈料該白人校長竟要求男童下跪向老師道歉。男童家長及後發先兒子表現不妥，追問下得悉事後向校長了解，對方竟以下跪道歉是非裔文化為由辯解。校方上周五（19日）向家長發信，指涉事校長已停職。

Facebook招聘程序涉種族歧視 黑人婦女工作經驗與學歷皆相符  被拒錄用後向EEOC投訴：【下一頁

事件始於上月25日，海地裔男生特雷森（Trayson）於閱讀堂看完圖書後，拿出家課來做，當值女老師發現後上前責駡他，並爛家課，並帶他往見校長霍利安（John Hoilan），霍利安要求特雷下跪向老師道歉。

Nike新廣告挨轟 日本網民: 藉種族歧視醜化日本：【下一頁

特雷森的母親保羅（Trisha Paul）發現兒子情緒有異，追問下得知來龍去脈，於是在3月初到學校向校長了解，豈料對方指這是紀律處分學生的標準程序，同時表示從一名尼日利亞裔學生的父親口中得知，非洲人認錯時會下跪，於是要求特雷森也這樣做。保羅對霍利安的解釋感到非常不滿，因此向學校投訴，最終校方於日前將霍利安停職等候調查。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

上一篇文章

【騰訊700】市監局調查虎牙鬥魚合併案 傳騰訊需作讓步 以化解反壟斷疑慮

下一篇文章

【有相睇】太古城兩房則王1208萬元沽　日字廳家庭客最愛　間隔實用又值投資？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【HKTV Mall】香港電視傳下月起 推出全天候24小時送遞服務 主打外賣及生活雜貨
【HKTV Mall】香港電視傳下月起 推出全天候24小時送遞服務 主打外賣及生活雜貨
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房