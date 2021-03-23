Twitter創辦人首則Tweet　以2,260萬元售出

▲ Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）日前將其首篇帖文公開放售，引來外界關注。

Twitter創辦人多爾西（Jack Dorsey）日前將其首篇帖文公開放售，引來外界關注。有關拍賣公開後不久，競投價就已經在短時間內急升。競投結果終於在今（23日）出爐了！區塊鏈公司Bridge Oracle行政總裁最後以超過291萬美元（約2,260萬港元）的價格投得，並將拍賣所得以50個比特幣捐作公益。

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多爾西在2006年3月21日發出的第一則Tweet，寫到「just setting up my twttr」，其後他在今年3月6日透過Valuables平臺，藉由「不可替代代幣（Non-Fungible Token，NFT）」形式拍賣該則Tweet。NFT是一種加密貨幣，其不可代替的特性，現時被應用於驗證藝術品的真偽和擁有權。

▲ 多爾西在2006年3月21日發出的第一則Tweet，寫到「just setting up my twttr」。

區塊鏈公司Bridge Oracle行政總裁Sina Estavi近日宣布，以290萬美元買下該則Tweet。多爾西則表示，已把收益轉化為50個比特幣（約2,118萬港元），並捐給一個非牟利組織，用作救助受新冠疫情影響的非洲貧困家庭。

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責任編輯：曾曉汶