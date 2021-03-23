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【新冠肺炎】德國延長封城令四週 決要遏止第三波

環球政經 19:00 2021/03/23

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歐洲疫情繼續肆虐，德國政府宣布有關的封城措施要繼續延長，延長四星期，誓要遏止第三波新型肺炎疫情。

【各國領導人】文在寅接種阿斯利康疫苗 增加疫苗接種信心 【下一頁

德國總理默克爾與16位地方政府首長召開視像會議後宣布，把原先在3月28日到期的封城措施延長至4月18日。

默克爾表示現時德國疫情非常嚴峻，正面臨新一波疫情。她亦指，現在德國要對抗的是新型變種病毒，與原先的病毒截然不同，傳染力強死亡率更高。病例亦以幾何級數增長，再次逼爆重症病床。

【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？ 【下一頁

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當地在4月1日至4月5日的復活節假期限制亦會有所嚴厲，實體的宗教活動取消，大部分商店會關門，並限制家庭聚會人數。

疫情在歐洲出現反彈，當地平均每十萬人七日累計新增病例數突破100水平，在過去一日確診人數更新增近7500人，也有250人死亡，而大多數是感染英國變種病毒。截至目前為止，德國總確診數約272萬人，有大約7.5萬人因為疫情而死亡。

 

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責任編輯：羅浩濂

新冠肺炎疫情 德國 疫情
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