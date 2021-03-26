  • 21°C
香港時間 : 2021326日 (五) 11:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國紓困】拜登政府擬加推紓困案 　外電﹕規模或超過3萬億（第二版）

股市 10:16 2021/03/26

分享：

外電報道，拜登政府正籌備今周內討論加推新一輪3萬億美元刺激經濟方案。

外電報道，拜登政府正籌備今周內討論加推新一輪3萬億美元紓困方案，以討論有關計劃細節。據報道，新一輪紓困方案措施重點將撥款用作增加興建基礎建設項目，以及延長兒女納稅抵免（Child Tax Credit）等福利。白宮發言人拒絕就有關報道進行回應。

外電周五（26日）最新消息指，民主黨成員私下正研究有關方案，新一輪紓困方案規模或將超過3萬億美元。該報道指，有部分民主黨人認為，在該3萬億美元方案中，對於應對氣候變化的措施仍然不足。

另外，早前曾有市場傳言指，拜登政府擬增加企業稅，以抵消先前經濟刺激方案中所造成的開支。不過除企業稅外，據指，民主黨人現時亦考慮上調高收入人士的邊際稅率、或增加資本利得稅。

拜登據報考慮加企業稅，詳情可看﹕【下一頁】

外界預料，拜登若要成功通過此項方案，恐在國會面臨不少阻力。參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周一（22日）已在國會表示，他指，已聽說未來數月內將有額外紓困方案公佈，他把加建基建的構思形容為「特洛伊木馬」，指無助解決經濟問題。

相關文章﹕

【美國紓困】拜登簽1.9萬億美元紓困案　發每周300美元失業支票、冀獨立日生活如常（第二版）

【美國經濟】惠譽：美1.9萬億紓困 將帶來強勁經濟刺激

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

經濟 麥康奈爾 拜登 美國 美國民主黨 白宮

上一篇文章

【新股IPO】聯易融9959今起招股　一手入場費9232元

下一篇文章

百度再挫9%上市以來累跌18%　科指反彈重上8000關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指收市倒升199點　納指微升0.1%　航空及郵輪股急升（不斷更新）
【美股市況】道指收市倒升199點　納指微升0.1%　航空及郵輪股急升（不斷更新）
【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法
【Bitcoin】橋水達里奧：比特幣或被政府宣布為不合法
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩　一手暫蝕1298元
【Bilibili上市】嗶哩嗶哩9626回穩　一手暫蝕1298元
【業績│中移動】中移動全年多賺1%　全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）
【業績│中移動】中移動全年多賺1%　全年派息微增至3.29港元、周息率逾6.3厘、股價跌2%（第二版）
石Sir午市閒談 - 今日推介煤氣 | 領展、友邦、洛陽鉬業、FI二南方恒指、阿里最新部署（立即觀看）
今日推介煤氣 | 領展、友邦、洛陽鉬業、FI二南方恒指、阿里最新部署（立即觀看）
【恒指夜期】百度收市低港12%　騰訊音樂再跌12%　恒指夜期升104點（不斷更新）
【恒指夜期】百度收市低港12%　騰訊音樂再跌12%　恒指夜期升104點（不斷更新）