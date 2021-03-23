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【美國紓困】拜登政府擬加推新一輪3萬億美元紓困案 　最快今周內討論

股市 18:05 2021/03/23

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外電報道，拜登政府正籌備今周內討論加推新一輪3萬億美元刺激經濟方案。

外電報道，拜登政府正籌備今周內討論加推新一輪3萬億美元紓困方案，預料將於本周四（25日）提交予拜登，以討論有關計劃細節。據報道，新一輪紓困方案措施重點將撥款用作增加興建基礎建設項目，以及延長兒女納稅抵免（Child Tax Credit）等福利。白宮發言人拒絕就有關報道進行回應。

早前曾有市場傳言指，拜登政府擬增加企業稅，以抵消先前經濟刺激方案中所造成的開支。不過除企業稅外，據指，民主黨人現時亦考慮上調高收入人士的邊際稅率、或增加資本利得稅。

拜登據報考慮加企業稅，詳情可看﹕【下一頁】

外界預料，拜登若要成功通過此項方案，恐在國會面臨不少阻力。參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周一（22日）已在國會表示，他指，已聽說未來數月內將有額外紓困方案公佈，他把加建基建的構思形容為「特洛伊木馬」，指無助解決經濟問題。

相關文章﹕

【美國紓困】拜登簽1.9萬億美元紓困案　發每周300美元失業支票、冀獨立日生活如常（第二版）

【美國經濟】惠譽：美1.9萬億紓困 將帶來強勁經濟刺激

 

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編輯﹕賴奕羚

經濟 麥康奈爾 拜登 美國 美國民主黨 白宮

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