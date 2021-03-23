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【騰訊700】市監局調查虎牙鬥魚合併案 傳騰訊需作讓步 以化解反壟斷疑慮

股樓投資 18:33 2021/03/23

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內媒引述消息人士指，騰訊（00700）需要對旗下兩大遊戲直播平台虎牙及鬥魚的合併作出讓步。因監管機構擔心合併後，騰訊會有壓倒性的市場領導地位，所以只會有條件地批准交易。騰訊今跌0.8%，收報628.5元，成交近92.5億元。

【大行點睇】澳門3月賭收遜預期 惟大和仍予正面評級 詳情請看[下一頁]

去年10月，虎牙和鬥魚宣佈正式簽訂合併協議，虎牙將透過以股換股形式，合併收購鬥魚所有已發行股份，包括美國存託憑證（ADS）代表的普通股，預計該合併將於今年上半年完成。合併後，鬥魚會成為虎牙的全資子公司，並由納斯達克退市。

【騰訊700】騰訊音樂上季業績 收入增逾一成盈利遜預期 與華納延長戰略合作協議  詳情請看[下一頁]

提出合併案當時，內地尚未強調反壟斷政策。早前內地市監局已表示，正依法審查雙方合併涉及協議控制架構的經營者集中申報案件。消息人士稱，監管機構暫未提出具體讓步的要求。

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 港股 騰訊 收購 壟斷 反壟斷 合併

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