【台灣有樂@iM網欄】短遊宜蘭第三回 走進稻米廠

最近我不斷重複去想一個事情，就是從我十幾歲開始就被當時那些去台灣發展的香港藝人們深深影響，對去台灣發展一直有憧憬，所以可以說去台灣發展和生活一直是我的夢想。沒想到經過這麼久才有機會，而因為一個疫情，迫使我過去一年多都要一直留在台灣，到現在都沒有回過香港。

雖然這一切都不在我預算之内，但也好像都在計劃當中，只是出現的型式和時間不太像是我想像般。在台灣經常聽到一位朋友說「計劃趕不上變化，倒不如隨遇而安及時行樂。」未來準備是要有，但不需要太過執着，過好今天活在當下吧。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】短遊宜蘭第二回 體驗人生第一次打獵之旅

為什麼我會這麼說？因為過去一年在台灣我經歷過太多這種計劃趕不上變化，但也因為這樣，我得到了很多新嘗試新體驗，對於我這個在台港仔來說，只要不影響健康和不牽涉法律責任，任何的嘗試和體驗對我來說都是好的。例如我上一篇的內容，我怎麼會想到自己有一天會跟原住民去打獵一樣，絕對是意料之外，但又在情理之中。那一天打完獵之後，回到族長為我準備的客房就馬上倒頭大睡，到那一刻我還不知道隔天醒來會去什麼地方做什麼，完全是在走一個「老天總有安排睡醒再說」行程。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

睜開眼睛，已是隔天早上七點多。我當然不是自然醒，而是兩台手機的鬧鐘，再加上我朋友的呼喚，才不情願地醒過來。走到飯廳，豐盛的早餐已擺滿桌上，在叢林走了一整個晚上的我，看到這些美食實在把持不住，只可惜手機留在房間，所以沒有拍照。

吃過早餐，就要離開部落趕往下一個行程。在離開之前，先到菜田感受一下早上的農田美景。一大片的菜田，真是看不到盡頭，依山而植，滿滿都是綠油油的高麗菜，好不壯觀。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】短遊宜蘭 享受原住民部落的歡樂

當然我從來沒有想過會置身在此美景當中，所以馬上取出攝錄器材，為我的YouTube頻道拍攝影片。如果大家想看到我在這個原住民部落的影片，記得訂閱我的「港仔張啟樂的臺灣生活」 YouTube頻道喔！

離開部落之後，我就隨我朋友的座駕，往下一個地點進發。經過大概一個小時的車程，終於到達目的地，結果又是一整片的農田。但此田不同彼田，之前在部落的是菜田，而我此刻身處的，是一整天還未插秧的稻田。而這個地方除了稻田之外，還有一個生產稻米的米廠。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

這是一個觀光米廠，顧名思義，遊客是可以進入米廠廠房參觀的。由儲存到打穀，包裝到運輸，整個過程都導賞員大尾去深入了解，還可以下田體驗農夫種植稻米感覺。我覺得來這個觀光米廠參觀非常有意義，而且很適合家人大同兒女，或教師帶同學生來參觀和感受，讓小朋友認識和了解他們每天所吃到的食物，其實是得來不易的。真的希望疫情早日結束，可以讓遊人來到這裏體驗和遊玩。

相關文章：【台灣有樂@iM網欄】櫻花盛開 台灣賞櫻的季節來了

最後一個參觀地方。就是米製品展覽區。稻米除了可以煮成飯之外，當還可以製成乾糧零食，又可以釀成只有成年人才能喝的米酒。在離開之前，米廠負責人還送給我兩大包優質台灣宜蘭白米，讓我這個兩天一夜的宜蘭驚喜之旅，收穫滿滿盡興而歸。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介： 在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。

Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機