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馬斯克：SpaceX有望在2030年之前　星艦火箭可降落在火星上

環球政經 18:39 2021/03/23

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Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，SpaceX有望在2030年之前，其星艦火箭可降落在火星上。

【美股分析】散戶愛股Top20投機多過投資　GME未上榜：【下一頁

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據《路透社》報道，馬斯克於周二（23日）在Twitter上表示，Space X將會在2030前將會讓星艦火箭著陸在火星上。「SpaceX將於2030年之前，讓星際飛船在火星上登陸，而真正艱難的門檻，是使火星基地『Mars Base Alpha』能夠自給自足。」（SpaceX will be landing Starships on Mars well before 2030. The really hard threshold is making Mars Base Alpha self-sustaining.）

SpaceX在二月時，籌集約8.5億美元的股權融資。早前SpaceX於曾進行第3次試射「星艦」（Starship）太空船的原型機SN10，成功升空及返回地面，但太空船於返回地面數分鐘後發生爆炸。該公司曾試射SN8及SN9原型機，均在降落期間墮地爆炸。

據指，SN9原型機是SpaceX研發的重型火箭的測試模型，該火箭將載人和多達100噸貨物，用於未來登月和火星飛行任務。馬斯克曾表示，他有8至9成信心在明年把星艦送上軌道。

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責任編輯：黎淑雯
 

路透社 SpaceX Tesla 編輯 行政 美元 馬斯克 美股 財務自由

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