馬斯克：SpaceX有望在2030年之前　星艦火箭可降落在火星上

Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)表示,SpaceX有望在2030年之前,其星艦火箭可降落在火星上。

據《路透社》報道,馬斯克於周二(23日)在Twitter上表示,Space X將會在2030前將會讓星艦火箭著陸在火星上。「SpaceX將於2030年之前,讓星際飛船在火星上登陸,而真正艱難的門檻,是使火星基地『Mars Base Alpha』能夠自給自足。」(SpaceX will be landing Starships on Mars well before 2030. The really hard threshold is making Mars Base Alpha self-sustaining.)

SpaceX在二月時,籌集約8.5億美元的股權融資。早前SpaceX於曾進行第3次試射「星艦」(Starship)太空船的原型機SN10,成功升空及返回地面,但太空船於返回地面數分鐘後發生爆炸。該公司曾試射SN8及SN9原型機,均在降落期間墮地爆炸。

據指,SN9原型機是SpaceX研發的重型火箭的測試模型,該火箭將載人和多達100噸貨物,用於未來登月和火星飛行任務。馬斯克曾表示,他有8至9成信心在明年把星艦送上軌道。

責任編輯:黎淑雯