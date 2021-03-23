▲ 【業績│地產股】恒地去年基礎溢利僅升1.8%末期息1.3元 低息環境為樓市帶來支持

恒基地產 （00012） 公布，去年基礎盈利增長1.8%，至近149億元，當中包括出讓一間持有新界和生圍若干地塊權益的公司股權，錄得約36.29億元盈利貢獻，而出讓尖沙咀一幢投資物業五成權益亦錄得利潤13.05億元。恒地維持末期息1.3元；連同中期息，全年共派1.8元。

由於疫情爆發，令租金及物業價值下跌，建成投資物業及發展中投資物業經重估後錄得應佔公允價值虧損，令恒地列帳盈利減少四成，至101.92億元。

恒地今年推售11個項目

截至去年底，本港自佔合約銷售額約80.35億元。恒地指，繼屯門「帝御‧嵐天」及元朗「尚悦‧天城」相繼開售後，集團計劃於今年內再推售9個發展項目，大部份位於市區。連同尚餘存貨，集團在本港有約8100個住宅單位及24萬平方呎辦公及工業樓面面積於2021年可供銷售。截至12月底，集團在港未入賬之自佔物業合約銷售金額約達113.36億元。

恒地指，集團有兩項舊有物業正在重建或更改用途，尚未定開售日期，以目前屋宇署批則或政府城市規劃計算，預計將可提供市區物業自佔樓面面積約90萬平方呎。

恒地美利道重建項目設計圖早前曝光，詳見【下一頁】

持有約4440萬平方新界土地儲備

截至去年底，恒地計及被收回土地及土地儲備調整後，持有約4440萬平方新界土地儲備，仍為本港擁有最多新界土地之發展商。

收租物業方面，恒地去年在港應佔租金總收入（包括應佔旗下附屬公司、聯營公司及合營公司貢獻） 跌7%至67.7億元，主要由於租金寬減。當中集團持有40.77%應佔權益之國際金融中心項目，自佔租金總收入則跌8%。

主席李家傑及李家誠認為，隨著數種疫苗面世及開展大規模接種，疫情有望逐漸紓緩，雖然近期中長期利息略有波動，惟短期利息持續低企，有利經濟，本地樓按利息以短期銀行拆息利率為主，低息環境為樓市帶來支持。

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編輯：陳韻妍