【開戶優惠】銀行開戶迎新賞鬥燒錢 最豪獎6萬6千元

▲ 各大小銀行爆開戶搶客戰，以星展向大戶豪擲6.6萬元最慷慨。

正所謂禮多人不怪，近日有外資大行攻勢浪接浪，針對不同類別的客戶群，推出多款開戶優惠，有銀行以獎賞猶如獲近5厘利息，另外又專攻特定貴客，迎新賞最多更達6.6萬元，為一眾大小銀行中最手爽。亦有中資行大打溫情牌，送實用禮物。

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先說最近連環發功的星展，在不同社交平台催谷旗下多款理財戶選擇，單以該行主攻兩大類戶口為例，首先，晉身為「DBS豐盛理財客」可享專屬優惠，例如開立財富管理戶口，獎賞等同享4.5厘年利率，其附帶條件須於3月底前存入100萬元新資金，並維持至5月底等。

其次，星展又猛谷另一名為「豐盛私人客優惠」，須個人理財總值800萬元，迎新獎更達6.6萬元。

另方面，南洋商業銀行則主打全新NCB理財新戶，合資格新客除獲獎17688元外，更有機會賺取除麈蟎吸麈機。而上述兩間銀行亦提供額外着數，不約而同以人民幣定期存款作賣點，如在星展再敍造一年定存有2.45厘息，南商享相同年息的存期為6個月。

人民幣定期存款，最高年息可達10厘？【下一頁】

此外，業界亦有窩心的VIP服務，再舉星展為例，星展為大戶貴客提供一系列的生活品味尊賞、如藝術及旅遊體驗等，且與財務策劃師會面，可額外賞百貨現金券500元。那邊廂，打體貼溫情牌的南商，指定理財戶有專責個人理財經理、又或專人接聽電話等貼身服務。至於大新（02356）的合資格VIP客戶，更有機會享用機場貴賓室。

順帶一提，眼下不少銀行搶推開戶優惠正在最後召集，除了南商的截止期是4月底外，其他普遍於下周三（3月31日）截止到期。但消費者要賺盡優惠前要留意，一般要求大戶貴客，須符合連串特定綑綁式服務。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪