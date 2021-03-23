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【有相睇】太古城兩房則王1208萬元沽　日字廳家庭客最愛　間隔實用又值投資？

股樓投資 18:19 2021/03/23

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太古城屬港島藍籌屋苑，且有樓市「寒暑表之稱」，近期更單日連錄4宗成交，而屋苑至今則錄33宗成交，平均實用呎價19,830元。張光耀坦言，換樓潮啟動，皆因33宗成交中，有21宗屬3房或以上單位。 

中原張光耀說，太古城齊宮閣高層H室，實用面積580平方呎，兩房則王間隔，今年初放盤，原叫價1,250萬元，終以1,208萬元易手，實用呎價20,828元。事賓上，單位之所以被譽為兩房則王，皆因內櫳間隔實用。據資料顯示，單位採日字廳設計，地方見使好用，亦方便放置現成傢俬，毋須訂造傢俬修補三尖八角位置。此外，兩間睡房間隔同樣實用。

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【買樓理財】97年「摸頂」購入愉景新城　一直「Strong Hold」至今　現帳面賺約60%離場【下一頁

資料顯示，原業主於2016年以950萬元買入單位，持貨5年，現帳面賺258萬元，物業期內升值約27%。

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撰文 : 黃卓賢

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