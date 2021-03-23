▲ 【業績│吉利】吉利電動車新合資「極氪」4月預售新車 吉利：芯片緊張達「小時階段」

吉利汽車 （00175） 發布全年業績同時宣布成立純電動合資品牌「極氪（ZEEKR）」，由吉利汽車和母企吉利控股分別持51%、49%。吉利控股總裁、極氪CEO安聰慧在業績發布會表示，極氪會在4月舉行品牌發布會，新品牌會使用直接向用戶銷售方式，同月就會接受預訂，第4季向市場交付極氪純電動車。

環球多家車廠因芯片短缺而減產，安聰慧稱，芯片短缺是全球行業的問題，雖然今日為止吉利生產未受影響，但芯片緊張的情況已由以往「3個月、1個月、1周、每日縮至小時階段」，難保證不受影響，會盡力快速應變，也相信問題可解決。

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吉利汽車副主席李東輝續指，現今純電動智能汽車需要在自由駕駛、車聯網、芯片等層面都有巨額投資，由上市公司吉利汽車單獨研發不是最符合經濟原則的做法，因此選擇與母企合資成立極氪。他續指，極氪現時股東架構下，在引入戰略投資者都可保持靈活性。

吉利汽車去年業績重點數據和新車規劃

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在吉利業績方面，吉利汽車行政總裁桂生悅稱，去年是吉利汽車業績的低谷，因為吉利原有「3.0產品」處於生命周期末段，在競爭力上有困難，但公司去年底推出新一代「4.0產品」，如使用與富豪、領克同級CMA架構的吉利品牌轎車「星瑞」銷量爆發，認為4.0產品已初步發力，有信心2021年可如前一次產品周期時爆發。

在與富豪汽車合併、回科創板A股上市方面，桂生悅稱現時已沒有與富豪汽車在股權合併後在瑞典上市的計劃，會在共同採購、發動機合併上合作，而吉利回A上市仍然有待內地審批，暫無法回答確實上市日期或其他融資部署。

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記者：麥德銘