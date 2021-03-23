天文台新增降雨概率預報 於9天天氣預報出現 另增8種少數族裔語言

有時聽到天氣報告表示有一兩陣雨、局部地區有一兩陣驟雨等消息報道時，大家都不確定究竟是否真的會降雨，而根據天文台今日在記者會公布，將於九天天氣預報加入「顯著降雨概率預報」，即10毫米雨量的機會，並分為「高、中高、中、中低及低」5級，將令市民更容易掌握確實天氣情況。

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此外天文台亦將於第二季推出「局部大雨提示」，將現時反映實時雨量的的「局部地區大雨報告」將加入預報成份，當某區錄得或預料於未來1小時內錄得70毫米黑色暴雨水平雨量時，便會發出警示。

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另外為顧及少數族裔需要，天文台將於網站新增8種少數族裔語言提供天氣資訊，包括印度語和尼泊爾語等，至於每年3月舉行的天文台開放日，受新冠肺炎疫情天文台台長鄭楚明表示，由於新冠肺炎疫情，今年開放日將改為網上舉行。

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責任編輯：翁嘉陽