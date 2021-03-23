  • 19°C
香港時間 : 2021323日 (二) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天文台新增降雨概率預報 於9天天氣預報出現 另增8種少數族裔語言

環球政經 17:35 2021/03/23

分享：

有時聽到天氣報告表示有一兩陣雨、局部地區有一兩陣驟雨等消息報道時，大家都不確定究竟是否真的會降雨，而根據天文台今日在記者會公布，將於九天天氣預報加入「顯著降雨概率預報」，即10毫米雨量的機會，並分為「高、中高、中、中低及低」5級，將令市民更容易掌握確實天氣情況。

【寒潮襲港】強烈寒潮下周抵港 天文台預測除夕元旦低至8度 一文睇清未來9天天氣預報：【下一頁
此外天文台亦將於第二季推出「局部大雨提示」，將現時反映實時雨量的的「局部地區大雨報告」將加入預報成份，當某區錄得或預料於未來1小時內錄得70毫米黑色暴雨水平雨量時，便會發出警示。

【一號風球】天文台下午稍後至黃昏或考慮掛3號  預計明後兩天狂風雷暴：【下一頁
另外為顧及少數族裔需要，天文台將於網站新增8種少數族裔語言提供天氣資訊，包括印度語和尼泊爾語等，至於每年3月舉行的天文台開放日，受新冠肺炎疫情天文台台長鄭楚明表示，由於新冠肺炎疫情，今年開放日將改為網上舉行。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

上一篇文章

【職場熱話】碩士畢業月薪只有$7,645？問網民剛出社會起薪是多少 網民：其實就看你想要過什麼生活？

下一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】「打卡」文化的興起 商家能如何從中創造商機？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【網民熱話】冷門學系畢業 40歲大叔工作20年月薪不到2萬 網民：你應該檢討自己能力
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？
【職場熱話】跟同事一起飲茶時想食灌湯餃　講明自己比錢但被同事話自私　事主不解：佢哋想點啊？
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【樓市熱話】工廈「轉型」裝修如居家招租 280呎月租$6800　網民：好過住劏房
【HKTV Mall】香港電視傳下月起 推出全天候24小時送遞服務 主打外賣及生活雜貨
【HKTV Mall】香港電視傳下月起 推出全天候24小時送遞服務 主打外賣及生活雜貨
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
【網民熱話】戶口結餘只得5萬 30歲港女學歷低加上手震搵唔到工 大呼「好徬徨！」
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍
厚德邨公屋富戶被揭發 虛報存款及股票額 判監4星期 超逾入息限額100倍