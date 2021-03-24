【美股ETF推介】打造長期投資策略 四大美股經典ETF組合推介

上一篇文章
【馬斯克與Bitcoin】Tesla宣布接受比特幣買車 「暫時僅限美國本土客户」 比特幣價格急升
已故指數基金之父博格爾（Jack Bogle）曾指戰勝市場的最大障礙就是高昂的手續費和管理費，而開支比率一向較低（低於1%）的交易所買賣基金（ETF）卻能解決上述問題。
【美股分析】美銀指機構期貨倉位跌至一年低位 大型科技股逆市現上升訊號
買入ETF等同買入一籃子股票/債券，理應能降低只買入個別資產的風險，但無論買入多少隻股票，該「籃子」的股票/債券都是同一主題或資產類別，如市場出現對該資產不利的宏觀因素，便會大大削減分散風險的能力，因此在構建投資組合時，切忌只以一隻ETF走天下。
以下本刊便推介兩個長遠的ETF組合，在長線上升同時，亦能保有一定的抗跌力。
一、60/40組合
60%股票、40%債券的組合於金融界享負盛名，原因是債券與股票的負相關性，令股市出現跌市時，能夠借助債券的升幅來抵消投資股票帶來的損失。以往由於債券入場門檻較高，投資者都需透過買入基金集腋成裘，才可達至平衡的投資組合，但ETF面世後，投資者便可自製60/40組合。
|60/40 ETF組合
|比例
|過去一年回報
|過去五年回報
|過去十年回報
|Vanguard Total World Stock ETF (VT)
|60%
|64.82%
|42.8%
|139.7%
|Vanguard Total International Bond ETF（BNDX）
|40%
|4.51%
|13.12%
|未推出
|組合回報
|40.7%
|30.9%
|N/A
二、巴菲特組合
股神巴菲特（Warren Buffet）曾在2013年的給股東的信中，透露去世後將會以ETF組合的方式管理留給妻子的遺產，投資界稱該組合為巴菲特組合。該組合說到底也是由股票及債券組合而成，巴菲特建議將90%資金投資於Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO）並將餘下的10%資金投資於Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF（VGSH）。
|巴菲特組合
|比例
|過去一年回報
|過去五年回報
|過去十年回報
|Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO）
|90%
|62.81%
|59.87%
|250.9%
|Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF（VGSH）
|10%
|0.52%
|8.53%
|12.86%
|組合回報
|56.5%
|54.7%
|227.1%
三、全天候組合
顧名思義，全天候組合強大之處在於能夠適應任何一種經濟氣候，它是由全球最大對冲基金創辦人達里奧（Ray Dalio）提出的投資組合，主要是由長年期美國國債、美股大型股、中年期美國國債、黃金及商品組成。
|全天候組合
|比例
|過去一年回報
|過去五年回報
|過去十年回報
|iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）
|40%
|-14.4%
|21.87%
|101.22%
|Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO）
|30%
|62.81%
|59.87%
|250.9%
|SPDR Gold Trust ETF（GLD）
|7.5%
|5.48%
|26.8%
|17.54%
|Invesco DB Commodity Index Tracking ETF（DBC）
|7.5%
|22.92%
|35.06%
|-42.06%
|Vanguard Intermediate-Term Bond ETF（BIV）
|15%
|2.27%
|21.09%
|54.73%
|組合回報
|15.5%
|34.5%
|122.1%
四、永續組合
永續組合由著名投資者Harry Browne於1980年提出，其後他在2001年的著作Fail-Safe Invesing上介紹該投資組合，組合目的是為投資者提供一個能適應任何市況的投資法，以股票、現金、黃金、債券對應經濟擴張、經濟蕭條、通脹、通縮四個階段。
然而，過去一直有投資者質疑持有各類資產25%的比例是否合適，其的而且確，在跌市時永續組合的表現較佳，但由於組合的盈利主要來自股票部份，故長遠卻大大跑輸其他組合，因此最好應因應不同市況調整四類資產比例。
|永續組合
|比例
|過去一年回報
|過去五年回報
|過去十年回報
|Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO）
|25%
|62.81%
|59.87%
|250.9%
|Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF（BND）
|25%
|1.4%
|18.91%
|41.21%
|SPDR Gold Trust ETF（GLD）
|25%
|5.48%
|26.8%
|17.54%
|現金
|25%
|0%
|0%
|0%
|組合回報
|17.4%
|26.3%
|77.4%
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 林展鋒