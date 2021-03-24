【美股ETF推介】打造長期投資策略 四大美股經典ETF組合推介

已故指數基金之父博格爾（Jack Bogle）曾指戰勝市場的最大障礙就是高昂的手續費和管理費，而開支比率一向較低（低於1%）的交易所買賣基金（ETF）卻能解決上述問題。

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買入ETF等同買入一籃子股票/債券，理應能降低只買入個別資產的風險，但無論買入多少隻股票，該「籃子」的股票/債券都是同一主題或資產類別，如市場出現對該資產不利的宏觀因素，便會大大削減分散風險的能力，因此在構建投資組合時，切忌只以一隻ETF走天下。

以下本刊便推介兩個長遠的ETF組合，在長線上升同時，亦能保有一定的抗跌力。

一、60/40組合

60%股票、40%債券的組合於金融界享負盛名，原因是債券與股票的負相關性，令股市出現跌市時，能夠借助債券的升幅來抵消投資股票帶來的損失。以往由於債券入場門檻較高，投資者都需透過買入基金集腋成裘，才可達至平衡的投資組合，但ETF面世後，投資者便可自製60/40組合。

60/40 ETF組合 比例 過去一年回報 過去五年回報 過去十年回報 Vanguard Total World Stock ETF (VT) 60% 64.82% 42.8% 139.7% Vanguard Total International Bond ETF（BNDX） 40% 4.51% 13.12% 未推出 組合回報 40.7% 30.9% N/A

二、巴菲特組合

股神巴菲特（Warren Buffet）曾在2013年的給股東的信中，透露去世後將會以ETF組合的方式管理留給妻子的遺產，投資界稱該組合為巴菲特組合。該組合說到底也是由股票及債券組合而成，巴菲特建議將90%資金投資於Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO）並將餘下的10%資金投資於Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF（VGSH）。

巴菲特組合 比例 過去一年回報 過去五年回報 過去十年回報 Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO） 90% 62.81% 59.87% 250.9% Vanguard Short-Term Treasury Index Fund ETF（VGSH） 10% 0.52% 8.53% 12.86% 組合回報 56.5% 54.7% 227.1%

三、全天候組合

顧名思義，全天候組合強大之處在於能夠適應任何一種經濟氣候，它是由全球最大對冲基金創辦人達里奧（Ray Dalio）提出的投資組合，主要是由長年期美國國債、美股大型股、中年期美國國債、黃金及商品組成。

全天候組合 比例 過去一年回報 過去五年回報 過去十年回報 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT） 40% -14.4% 21.87% 101.22% Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO） 30% 62.81% 59.87% 250.9% SPDR Gold Trust ETF（GLD） 7.5% 5.48% 26.8% 17.54% Invesco DB Commodity Index Tracking ETF（DBC） 7.5% 22.92% 35.06% -42.06% Vanguard Intermediate-Term Bond ETF（BIV） 15% 2.27% 21.09% 54.73% 組合回報 15.5% 34.5% 122.1%

四、永續組合

永續組合由著名投資者Harry Browne於1980年提出，其後他在2001年的著作Fail-Safe Invesing上介紹該投資組合，組合目的是為投資者提供一個能適應任何市況的投資法，以股票、現金、黃金、債券對應經濟擴張、經濟蕭條、通脹、通縮四個階段。

然而，過去一直有投資者質疑持有各類資產25%的比例是否合適，其的而且確，在跌市時永續組合的表現較佳，但由於組合的盈利主要來自股票部份，故長遠卻大大跑輸其他組合，因此最好應因應不同市況調整四類資產比例。

永續組合 比例 過去一年回報 過去五年回報 過去十年回報 Vanguard 500 Index Fund ETF（VOO） 25% 62.81% 59.87% 250.9% Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF（BND） 25% 1.4% 18.91% 41.21% SPDR Gold Trust ETF（GLD） 25% 5.48% 26.8% 17.54% 現金 25% 0% 0% 0% 組合回報 17.4% 26.3% 77.4%

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