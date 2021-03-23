【小老闆生意經@iM網欄】「打卡」文化的興起 商家能如何從中創造商機？

雖說本地零售市道欠佳，但每年、每月或每星期總會有一些新商場、新商店落成。為了吸引顧客或人流，不少新商場或新商店均會各出奇謀，故意製造一些「打卡」位置，吸引人們前往。

就好像K11 MUSEA這個商場，2019年才新落成，商場內匯聚世界各大品牌及特色店舖，融合了藝術、文化和自然的元素，場內有不少藝術的打卡位。因此，在商場成立初期，已吸引起不少人故意前來「打卡」。

「打卡」慢慢成為生活習慣

隨著社交平台 Facebook、Instagram等日益普及，「打卡」成為了時下新興的熱潮。打卡，故名思義即是簽到（check in），只要有上網的裝置，就可以把自己所在的位置、拍攝的照片分享到社交平台上。而「打卡」這個熱潮，在疫情影響下，更是相當之盛行。食飯可以「打卡」、行山可以「打卡」、購物亦可以「打卡」，總之不少人的日常生活裡就是不停地「打卡」。

然而，潮流興「打卡」，不少商店就藉此推行一些優惠來吸引顧客前來打卡。例如在餐廳內消費「打卡」，就送你一杯飲料或一份小食；又如在一間零售門店簽到「打卡」，就可享全單9折或其他優惠折扣等。現今網絡世界發達，在社交

平台上「打卡」成為了與朋友溝通的一個重要渠道。「打卡」慢慢便成了我們的生活習慣，不論去到何處、做什麼，都有了影相、簽到打卡的習慣。

帶來免費的宣傳效果

因為打卡文化的興起，不少人喜歡透過「打卡」的方式來讓別人理解自己的生活。但事實上，「打卡」這個舉動，對商戶而言，是一種可以刺激消費的一種商業手法。試想想，「打卡」是分享在社交平台上，意味會有更多人看見，即使不是人人都會見到，但無形中亦是幫助該店或該產品起了一個宣傳作用。不排除身邊的朋友因為看到你的帖子，而去光顧那間食店或到該商店。因此，「打卡」這個舉動明顯是影響到人們的消費意欲。

近年看到不少新開的餐廳或是零售門店會故意裝修得很漂亮，目的是為了吸引人們前去「打卡」，變相即是有人幫商店做免費的宣傳。然而，愈多人到該店「打卡」，就會愈增加到該店的知名度。與此同時，商家亦可透過「打卡」活動作一些優惠推動，增加顧客的消費意欲。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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