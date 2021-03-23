【網民熱話】新樓設計多用浴缸而唔係企缸 原因為何惹熱議？　網民：浸浴是人生享受

有人買樓着重格局，有人着重裝修，無論是洗手間還是廚房都很重要。近日有網民於網上討論區發文，指他不理解私樓大多數用浴缸而不是企缸的選擇。

樓主覺得香港有九成人都喜歡乾濕分離的企缸，而新樓永遠都只是浴缸，令樓主不禁疑惑：「浴缸成本平好多嘅咩？」

帖文一出就引起各方回應，有網民認為裝修浴缸只是一種炫富行為，到最後大家都會出錢把浴缸改成企缸。而且浴缸還需要定時清潔，如果沒有家傭只會多了家務要做，十分麻煩。

【職場熱話】40歲打工仍擔心被職場歧視？網民認為樓主應自己歧視自己 網民：為生活仲打工有多尷尬？【下一頁】

雖然樓主不喜歡浴缸，但不少人覺得使用浴缸才是享受人生的表現。再者浴缸防漏水性能比企缸更好，因為安裝原理，漏水的可能性比用雲石或陶瓦造的企缸更要小。如果自行改裝了企缸的話，出現漏水問題就要自行負責。

有網民認真回答樓主的問題，企缸的成本真的比較貴。因為少了位置收藏水喉和隔氣，設計上就要多花心思了。

【延伸閲讀】80後夫婦擲60萬裝修上車盤 設計師善用玻璃間隔 增屋內透光度 580呎單位變LINE FRIENDS展覽館【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷